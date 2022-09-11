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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Динамо
Славия - Динамо: обзор матча 11 сентября 2022
Славия
11.09.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
6 : 1
Завершен
Динамо
18'
С. Тецл
21'
И. Шранц
45+1'
С. Тецл
52'
Л. Масопуст
66'
О. Лингр
71'
Эвертон
56'
Р. Поточны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Динамо
84'
Замена
D. Hais
️️️️
Р. Поточны
82'
Желтая карточка
Б. Слука
Замена
Я. Громада
️️️️
Л. Провод
78'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Юрасек
73'
ГОЛ! 6:1!
Эвертон
Пас отдал
Д. Юрасек
71'
70'
Замена
Б. Слука
️️️️
Я. Грич
Замена
В. Юрецка
️️️️
И. Шранц
68'
Замена
Эвертон
️️️️
О. Лингр
68'
Замена
М. Усор
️️️️
Д. Дудера
68'
ГОЛ! 5:1!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Юрасек
66'
65'
Желтая карточка
Р. Поточны
65'
Красная карточка
Я. Гора
58'
Желтая карточка
Я. Грич
56'
ГОЛ! 4:1!
Р. Поточны
ГОЛ! 4:0!
Л. Масопуст
52'
46'
Замена
J. Švec
️️️️
P. Hellebrand
46'
Замена
П. Цавош
️️️️
Л. Чмелик
ГОЛ! 3:0!
С. Тецл
Пас отдал
И. Шранц
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
С. Тецл
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Тецл
Пас отдал
Д. Юрасек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
71
Бранислав Слука
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Мандоус
23
Дудера
4
Усу
3
Голеш
4
Тьехи
32
Лингр
39
Юрасек
8
Масопуст
17
Провод
11
Тецл
26
Шранц
1-1-2-5
31
5
Гавел
8
Грич
18
22
21
3
25
23
Гора
91
Поточны
17
Провод
14
Громада
14
Громада
17
Провод
32
Лингр
32
Эвертон
32
Эвертон
32
Лингр
23
Дудера
8
Усор
8
Усор
23
Дудера
39
Юрасек
31
Юрасек
31
Юрасек
39
Юрасек
26
Шранц
15
Юрецка
15
Юрецка
26
Шранц
9
Чмелик
8
Цавош
8
Цавош
9
Чмелик
8
Грич
71
Слука
71
Слука
8
Грич
91
Поточны
16
16
91
Поточны
18
7
7
18
Остались в запасе
Славия
Динамо
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Славия - Динамо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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