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Луиш Фигу
Новости
Луиш Фигу - новости
Завершил карьеру
4 ноября 1972 (53)
#7 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Португалия
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Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
2025.12.15 21:35
Фигу дал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
2025.10.23 16:08
2
Фигу назвал игроков «Реала» и «Барселоны», которых поменял бы командами
2025.09.09 00:03
Фигу составил тройку главных претендентов на «Золотой мяч»-2025
2025.06.25 22:22
3
Фигу назвал главного фаворита Лиги чемпионов
2025.04.21 23:19
2
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
2025.02.26 16:56
5
Романцев прокомментировал отношение болельщиков «Зенита» к Соболеву
2024.10.02 12:33
2
Лучшие игроки в истории сборной Португалии по версии FourFourTwo
2024.06.24 17:52
Фигу высказался об уходе Хави из «Барселоны»
2024.03.20 09:03
2
Фигу дал совет Мбаппе
2024.03.19 16:00
1
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Беллингем назвал пять главных легенд в истории «Реала»
2023.10.02 22:22
3
Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»
2022.12.13 08:50
8
Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт»
2021.07.20 23:55
Фигу: «Месси или Роналду? Сложно сравнивать трюфели с икрой»
2021.04.16 10:56
5
Фигу: «Была возможность перейти в «Москву». Я получил персональное предложение»
2021.04.14 22:16
8
Фигу: «Путин – сильный человек, иначе он не управлял бы Россией столько лет»
2021.04.14 20:20
25
Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер»
2020.12.07 10:57
23
Фото
Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории
2020.10.19 21:16
9
Фигу: «Испанские клубы доминировали, но сейчас этого нет»
2020.08.25 08:08
Фигу: «Мы не понимали друг друга с Манчини. Он унижал меня, я страдал»
2020.05.03 11:50
1
Фото
Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта
2020.01.27 22:34
4
Фигу: «Да, мы жили с Гвардиолой в комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины»
2019.12.20 20:35
18
Фигу: «Барселона» не относилась ко мне должным образом и не платила в соответствии с моей значимостью в клубе»
2019.07.27 12:52
8
Фигу – о переходе из «Барселоны» в «Реал»: «Я хотел стать лучше в плане доходов и титулов»
2019.03.29 12:59
2
Фигу: «Рамос заслуживает выиграть «Золотой мяч»
2019.03.28 09:38
13
Видео
«Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти
2019.01.19 19:36
Фигу: «Лопетеги взялся за сложную работу в «Реале» и в итоге заплатил за плохие результаты»
2018.11.08 12:52
3
Фигу: «Надеюсь, что Роналду останется в «Реале»
2018.06.04 11:36
1
2
Главные новости
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
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Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
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Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
8
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
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