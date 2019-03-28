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    Фигу: «Рамос заслуживает выиграть «Золотой мяч»

    Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу заявил, что капитан мадридской команды Серхио Рамос достоин стать обладателем «Золотом мяча».

    «Очевидно, что Рамос заслуживает выиграть «Золотой мяч». Защитнику, как и вратарю, сложно получить эту награду, хотя Фабио Каннаваро это удалось. Все зависит от текущего момента и сезона. Но если судить только по уровню мастерства, то Рамос должен стать обладателем «Золотого мяча», – сказал португалец.

    • Фигу выигрывал «Золотой мяч» в 2000 году.
    • Только четыре защитника в истории получали эту награду – Франц Беккенбауэр, Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фабио Каннаваро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +829

      AZ 18 минут назад

      По еь@лу он заслуживает... мячом...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64404

      Рубик Докоян 21 минуту назад

      Фигу ему, а не "Золотой мяч"...

      -1
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