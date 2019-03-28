Фигу: «Рамос заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу заявил, что капитан мадридской команды Серхио Рамос достоин стать обладателем «Золотом мяча».

«Очевидно, что Рамос заслуживает выиграть «Золотой мяч». Защитнику, как и вратарю, сложно получить эту награду, хотя Фабио Каннаваро это удалось. Все зависит от текущего момента и сезона. Но если судить только по уровню мастерства, то Рамос должен стать обладателем «Золотого мяча», – сказал португалец.