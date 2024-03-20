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    Фигу высказался об уходе Хави из «Барселоны»

    Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о предстоящем уходе Хави с поста главного тренера «блауграны».

    – Какой вам видится ситуация в «Барсе»? Хави не останется…

    – Понимаете, я бы не хотел говорить… Но, если проанализировать ситуацию с игроками… Ведь в мое время такое уже было. Если проанализировать ситуацию, то люди поймут принятое мной решение [перейти из «Барсы» в «Реал»] – я предвосхитил ситуацию.

    Если проанализировать, как уходили все легенды «Барсы», то вы поймете, что в футболе вот так и люди судят по последнему матчу. Печально, но это так.

    «Барса» стала чемпионом в прошлом сезоне, а теперь тренер уходит. Такой топ-команде, как «Барса», нужна стабильность, тем более сейчас, при не лучшей экономической ситуации.

    • Хави уйдет из «Барселоны» по окончании сезона.
    • Он возглавляет команду с ноября 2021 года.
    • «Барселона» идет второй в Ла Лиге с 64 очками после 29 туров. Отставание от «Реала» составляет 8 очков.
    • Команда также продолжает выступления в Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира «сливочные» встретятся с «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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