Фигу высказался об уходе Хави из «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о предстоящем уходе Хави с поста главного тренера «блауграны».

– Какой вам видится ситуация в «Барсе»? Хави не останется…

– Понимаете, я бы не хотел говорить… Но, если проанализировать ситуацию с игроками… Ведь в мое время такое уже было. Если проанализировать ситуацию, то люди поймут принятое мной решение [перейти из «Барсы» в «Реал»] – я предвосхитил ситуацию.

Если проанализировать, как уходили все легенды «Барсы», то вы поймете, что в футболе вот так и люди судят по последнему матчу. Печально, но это так.

«Барса» стала чемпионом в прошлом сезоне, а теперь тренер уходит. Такой топ-команде, как «Барса», нужна стабильность, тем более сейчас, при не лучшей экономической ситуации.