Беллингем назвал пять главных легенд в истории «Реала»

А как же Эмилио Бутрагеньо?
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о главных легендах в истории мадридского клуба.
Английский футболист выделил топ-5:
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о главных легендах в истории мадридского клуба.
Английский футболист выделил топ-5:
Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!
А как же Эмилио Бутрагеньо?
Ну поспорил бы я с ним. Видемо мальчик не зеаком с историей Реала