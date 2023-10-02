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    Беллингем назвал пять главных легенд в истории «Реала»

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о главных легендах в истории мадридского клуба.

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    Источник: Madrid Universal

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    02.10.2023 22:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Вячеслав-Сухов-google 3 октября, 22:11

      А как же Эмилио Бутрагеньо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Maruf-Ablakulov-google 3 октября, 11:58

      Ну поспорил бы я с ним. Видемо мальчик не зеаком с историей Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 23:32

      Что этот мальчик знает о Реале ? Он видел только в этом веке.
      Как же Рауль , Касильяс, а легендарные Ди Стефано , Пушкаш и т.д.

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