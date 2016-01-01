Фигу: «Месси или Роналду? Сложно сравнивать трюфели с икрой»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу высказался о нападающих Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Кто лучше – Месси или Роналду?

– Это сложный вопрос.

– Это вы как португалец говорите? Мы думали, что вы вообще не будете думать.

– Да, я думаю на этим. Считаю, что их очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.