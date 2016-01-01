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    Фигу: «Месси или Роналду? Сложно сравнивать трюфели с икрой»

    Бывший полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу высказался о нападающих Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

    – Кто лучше – Месси или Роналду?

    – Это сложный вопрос.

    – Это вы как португалец говорите? Мы думали, что вы вообще не будете думать.

    – Да, я думаю на этим. Считаю, что их очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.

    • Месси шесть раз выигрывал «Золотой мяч».
    • Роналду брал «Золотой мяч» пять раз.

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    Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4543

      Дядя Серёжа 5 минут назад

      Ну если икра заморская, кабачковая, то это несравненные показатели

      0
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      Рейтинг: +12495

      Garrincha58 1 час назад

      сколько можно уже журналюгам задавать эти дурацкие вопросы

      0
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      Рейтинг: +46620

      portero 1 час назад

      Продукты для гурманов...
      Скорее всего оба трюфели, но разные...

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