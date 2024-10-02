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    • Романцев прокомментировал отношение болельщиков «Зенита» к Соболеву

    Романцев прокомментировал отношение болельщиков «Зенита» к Соболеву

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации с оскорблениями болельщиками «Зенита» нападающего Александра Соболева.

    – Питерские болельщики довольно негативно отнеслись к появлению в их клубе Соболева, выражают это на трибунах. Может ли такое отношение фанатов помешать Александру заиграть в «Зените»?

    – Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями. Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами. Как знал и то, что у фанатов «Зенита» свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из «Спартака».

    Потому сейчас он должен доказывать, что достоин «Зенита», не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик – главное лицо.

    Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» – заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля!

    Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения – мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников. Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор. Кстати, Дзюба с этим справился...

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • В составе петербургского клуба форвард провел 4 официальных матча, сделал 1 голевой пас.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2024 12:33
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1727862544
    Помнится, "болельщики" Зенита, хвастались, что у них загорелых нет . Теперь снежкам не рады. ))
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    SLADE2019
    1727864406
    Сколько можно эту тему муссировать? Других нет что ли? Ну взял Зенит на безрыбье этого рака. Делов то.
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    The only one
    1727875062
    Тоже всё сказано точно.
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