Фигу: «Лопетеги взялся за сложную работу в «Реале» и в итоге заплатил за плохие результаты»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказал мнение об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

Специалист возглавил мадридцев летом этого года, но был уволен после 10-ти туров Примеры.

«Реал» не привык к такой плохой форме. Мы знаем, что когда подобное происходит, первый, кого обвиняют, – это тренер. И я уверен, что они хотели изменить динамику команды.

В конце концов, Лопетеги – мой друг. Я считаю, он принял решение взяться за сложную работу, и в конечном итоге заплатил за плохие результаты.

Сохранит ли работу Солари [нынешний исполняющий обязанности главного тренера «Реала»]? Я не знаю. Продолжительность работы тренеров зависит от результатов. При этом важно знать, как чувствует себя совет директоров.

Футбол – это очень сложно. Есть много замечательных тренеров, которые не достигают хороших результатов. И есть другие, которые, возможно, не так хороши, но у них получается это делать. Это невозможно объяснить», – сказал Фигу.