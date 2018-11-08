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    Фигу: «Лопетеги взялся за сложную работу в «Реале» и в итоге заплатил за плохие результаты»

    Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказал мнение об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

    Специалист возглавил мадридцев летом этого года, но был уволен после 10-ти туров Примеры.

    «Реал» не привык к такой плохой форме. Мы знаем, что когда подобное происходит, первый, кого обвиняют, – это тренер. И я уверен, что они хотели изменить динамику команды.

    В конце концов, Лопетеги – мой друг. Я считаю, он принял решение взяться за сложную работу, и в конечном итоге заплатил за плохие результаты.

    Сохранит ли работу Солари [нынешний исполняющий обязанности главного тренера «Реала»]? Я не знаю. Продолжительность работы тренеров зависит от результатов. При этом важно знать, как чувствует себя совет директоров.

    Футбол – это очень сложно. Есть много замечательных тренеров, которые не достигают хороших результатов. И есть другие, которые, возможно, не так хороши, но у них получается это делать. Это невозможно объяснить», – сказал Фигу.

    Источник: Tribalfootball

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    08.11.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +565

      Damir07 8 ноября 2018, 19:28

      Бог наказал его не надо было за чм бросать красную фурию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Fin035 8 ноября 2018, 15:41

      Свиньям слово не давали! Вечный изгой.....!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 ноября 2018, 13:54

      "Лопетеги - мой друг" :) Два Иуды...

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