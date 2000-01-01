Фигу – о переходе из «Барселоны» в «Реал»: «Я хотел стать лучше в плане доходов и титулов»

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу рассказал, почему летом 2000 года решил перейти из «Барселоны» в «Реал». Мадридцы заплатили за хавбека 60 миллионов евро.
«Когда что-то меняете, вы всегда думаете, что это к лучшему. Первое логичное изменение, которое я сделал, была смена страны. Я был очень молод и сделал это ради нового опыта и для большего престижа.
С помощью второй перемены [переход из «Барселоны» в «Реал] я искал признания в мире футбола и старался всячески стать лучше. Как в финансовом плане, так и в плане титулов.
А переход в «Интер», следующее изменение, был совершен в поисках счастья, играя в футбол», – сказал Фигу.
- Португалец выступал за «Барселону» с 1995 года. Цвета «Реала» игрок защищал с 2000-го по 2005 год.
- В составе каталонцев и мадридцев Фигу по два раза стал чемпионом Испании. С «Реалом» в 2002 году он выиграл Лигу чемпионов.