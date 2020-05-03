Фигу: «Мы не понимали друг друга с Манчини. Он унижал меня, я страдал»

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу рассказал об отношениях с экс-тренером миланцев Роберто Манчини. Они не понимали друг друга.

«Сначала у меня в «Интере» все было отлично, потом отношения с Манчини ухудшились. Мы не понимали друг друга на человеческом уровне. Он унижал меня. Я страдал в «Интере». Мне было 34-35 лет. Проводить на поле три минуты – это ненормально», – сказал Фигу Forza Italian Football.

Фигу выступал в Милане с 2005 по 2009 год.

С «Интером» он четыре раза брал скудетто.

Сейчас Фигу работает в системе «Интера».

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