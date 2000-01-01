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    Фигу: «Барселона» не относилась ко мне должным образом и не платила в соответствии с моей значимостью в клубе»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал о причинах перехода из каталонского в мадридский клуб в 2000 году.

    В то время «Реал» заплатил за португальца рекордные 60 миллионов евро.

    «Я считал, что «Барселона» не относится ко мне должным образом и не платит мне в соответствии с моей значимостью в клубе. Появился шанс присоединиться к «Реалу», но руководство «Барселоны» посчитало, что я шучу.

    Думаю, позже каталонцы использовали факт моего ухода, чтобы показать наличие у клуба финансовых проблем. В конце концов, это правда, что, когда я уже заключил контракт с «Реалом», «Барселона» согласилась на мои условия, и у меня был шанс остаться. Но было уже слишком поздно. И я перешел в «Реал», чтобы избежать проблем для моего агента, у которого были обязательства перед мадридцами», – сказал Фигу.

    Источник: Four Four Two

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