Фигу: «Была возможность перейти в «Москву». Я получил персональное предложение»

ФК «Москва», когда выступала в РПЛ, пытался заполучить Луиша Фигу. Об этом рассказал сам португалец.

– Расскажите про неудавшийся переход в «Москву». Почему не сложилось, как это все было и что вообще думаете об этом?

– Я получил персональное предложение, но в итоге переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился.

– Президент «Москвы» Юрий Белоус тогда говорил, что он сделал вам очень хорошее предложение. Сколько ночей вы не спали, когда думали о том, что можете приехать играть в Россию?

– Я не помню, как это происходило. Это была просто возможность.

Фигу брал трофеи со всеми клубами, за которые играл.

Фигу завершил игровую карьеру в 2009 году.

«Москва» существовала с 1997 по 2010 год.

Фигу: «Путин – сильный человек, иначе он не управлял бы Россией столько лет»