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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Фигу: «Была возможность перейти в «Москву». Я получил персональное предложение»

    ФК «Москва», когда выступала в РПЛ, пытался заполучить Луиша Фигу. Об этом рассказал сам португалец.

    – Расскажите про неудавшийся переход в «Москву». Почему не сложилось, как это все было и что вообще думаете об этом?

    – Я получил персональное предложение, но в итоге переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился.

    – Президент «Москвы» Юрий Белоус тогда говорил, что он сделал вам очень хорошее предложение. Сколько ночей вы не спали, когда думали о том, что можете приехать играть в Россию?

    – Я не помню, как это происходило. Это была просто возможность.

    • Фигу брал трофеи со всеми клубами, за которые играл.
    • Фигу завершил игровую карьеру в 2009 году.
    • «Москва» существовала с 1997 по 2010 год.

    Фигу: «Путин – сильный человек, иначе он не управлял бы Россией столько лет»

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    Источник: Sport24

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    14.04.2021 22:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1423

      DMитрий 48 минут назад

      Фигу: «Была возможность перейти в «Москву». Я получил персональное предложение», но показал фигу!

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      Рейтинг: +9608

      Hektor 84 1 час назад

      Фигу легенда! Хорошо что не повелся на развод Белоуса с командой однодневкой! Только надо было на годик позже закончить и взять с Интером лигу чемпионов. Но кто знал?

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      Рейтинг: +1067

      serglider 1 час назад

      Блин... Федун, срочно сделай "хорошее предложение" Месси! Через десять лет как он закончит играть, какой-нибудь борзописец его спросит: Когда хотели уходить из Барсы, это потому, что вас позвали в Спартак? Долго думали над этим предложением? - Да, я думал, что это чей-то прикол! Просто поржал и... забыл!

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