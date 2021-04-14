Фигу: «Была возможность перейти в «Москву». Я получил персональное предложение»

ФК «Москва», когда выступала в РПЛ, пытался заполучить Луиша Фигу. Об этом рассказал сам португалец.
– Расскажите про неудавшийся переход в «Москву». Почему не сложилось, как это все было и что вообще думаете об этом?
– Я получил персональное предложение, но в итоге переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился.
– Президент «Москвы» Юрий Белоус тогда говорил, что он сделал вам очень хорошее предложение. Сколько ночей вы не спали, когда думали о том, что можете приехать играть в Россию?
– Я не помню, как это происходило. Это была просто возможность.
- Фигу брал трофеи со всеми клубами, за которые играл.
- Фигу завершил игровую карьеру в 2009 году.
- «Москва» существовала с 1997 по 2010 год.
Фигу: «Путин – сильный человек, иначе он не управлял бы Россией столько лет»
Источник: Sport24