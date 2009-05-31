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Луиш Фигу
Статистика
Луиш Фигу - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1972 (53)
#7 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Португалия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
2
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2009
Аталанта
1' - 44'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3 : 0
17.05.2009
Сиена
1' - 62'
53'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2 : 2
10.05.2009
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 0
02.05.2009
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 0
26.04.2009
Интер
1' - 69'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
1 : 1
18.04.2009
Интер
1' - 87'
3'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
2 : 2
11.04.2009
Палермо
79' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
05.04.2009
Интер
69' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2 : 0
15.03.2009
Фиорентина
47' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 2
07.03.2009
Интер
1' - 72'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3 : 3
01.03.2009
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 2
21.02.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
15.02.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0 : 3
07.02.2009
Интер
1' - 72'
71'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1 : 1
01.02.2009
Торино
43' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0 : 2
28.01.2009
Интер
90' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
1 : 0
25.01.2009
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3 : 1
18.01.2009
Интер
46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
10.01.2009
Кальяри
1' - 66'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1 : 2
20.12.2008
Интер
54' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
4 : 2
14.12.2008
Кьево
71' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 3
06.12.2008
Интер
77' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2 : 1
30.11.2008
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
1 : 0
22.11.2008
Ювентус
Был в запасе
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