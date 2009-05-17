Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сиена
Интер - Сиена: обзор матча 17 мая 2009
Интер
17.05.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Сиена
45'
Э. Камбьяссо
53'
М. Балотелли
76'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сиена
Замена
️️️️
Ж. Сезар
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Замена
А. Мансини
️️️️
М. Балотелли
Замена
Д. Сантон
️️️️
Л. Фигу
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Фигу
Замена
Л. Яролим
️️️️
Х. Харджа
Замена
М. Коппола
️️️️
П. Кодря
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Луиш Фигу
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
5
Пол Кодря
ОП
13
Хуссин Харджа
АП
8
Симоне Вергассола
(К)
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Сиена
89
Михаил Иванов
ВР
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Кордоба
4
Дзанетти
4
Мунтари
91
Камбьяссо
5
Станкович
45
Балотелли
11
Ибрагимович
7
Фигу
4-1-2-1-2
23
Курчи
0
Фиканья
28
Брандау
90
Портанова
36
Дель Гроссо
5
Кодря
8
Вергассола
14
Галлоппа
13
Харджа
5
Геззаль
16
Калайо
7
Фигу
18
Сантон
18
Сантон
7
Фигу
45
Балотелли
11
Мансини
11
Мансини
45
Балотелли
5
Кодря
10
Коппола
10
Коппола
5
Кодря
13
Харджа
20
Яролим
20
Яролим
13
Харджа
Остались в запасе
Интер
Сиена
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
89
Михаил Иванов
ВР
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
89
Михаил Иванов
ВР
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Интер - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Сиена
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+