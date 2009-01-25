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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 25 января 2009
Интер
25.01.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
45+1'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Замена
Максвелл
️️️️
К. Киву
Замена
Л. Фигу
️️️️
А. Мансини
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Д. Франческини
Замена
Р. Циглер
️️️️
А. Раджи
Травма
А. Раджи
Замена
М. Падалино
️️️️
Д. Гастальделло
Травма
Д. Гастальделло
Замена
И. Кордоба
️️️️
В. Самуэль
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Майкон
+1
Желтая карточка
Д. Франческини
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
П. Саммарко
16'
Желтая карточка
М. Станкявичус
Желтая карточка
К. Киву
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Адриано
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Алессандро Мансини
ЦФ
5
Деян Станкович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
23
Паоло Саммарко
АП
18
Мариус Станкявичус
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
18
Сантон
26
Киву
6
Самуэль
13
Майкон
4
Мунтари
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Адриано
5
Станкович
11
Мансини
3-3-1-2
12
Кастеллацци
24
Раджи
17
Паломбо
5
Гастальделло
18
Станкявичус
0
Франческини
27
Дессена
23
Саммарко
82
Дельвеккио
11
Паццини
26
Киву
17
Максвелл
17
Максвелл
26
Киву
6
Самуэль
2
Кордоба
2
Кордоба
6
Самуэль
11
Мансини
7
Фигу
7
Фигу
11
Мансини
24
Раджи
3
Циглер
3
Циглер
24
Раджи
5
Гастальделло
4
Падалино
4
Падалино
5
Гастальделло
0
Франческини
20
Беллуччи
20
Беллуччи
0
Франческини
Остались в запасе
Интер
Сампдория
0
Франческо Тольдо
ВР
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Винченцо Фьорилло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:35 (в записи)
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