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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 11 апреля 2009
Интер
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
15'
М. Балотелли
39'
З. Ибрагимович (П)
73'
Э. Кавани
76'
Д. Суччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Желтая карточка
К. Киву
Замена
Э. Креспо
️️️️
Максвелл
Замена
Л. Фигу
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
Д. Суччи
ГОЛ! 2:2!
Д. Суччи
Замена
П. Виейра
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Д. Суччи
️️️️
А. Ночерино
Замена
М. Брешиано
️️️️
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
Замена
Ч. Бово
️️️️
Ф. Ливерани
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
4
Джованни Тедеско
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-4-2
0
Тольдо
17
Максвелл
26
Киву
2
Кордоба
18
Сантон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Мунтари
4
Дзанетти
45
Балотелли
11
Ибрагимович
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
24
Кьер
80
Карроццьери
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
10
Кавани
10
Микколи
45
Балотелли
0
Виейра
0
Виейра
45
Балотелли
4
Мунтари
7
Фигу
7
Фигу
4
Мунтари
17
Максвелл
9
Креспо
9
Креспо
17
Максвелл
21
Ливерани
83
Бово
83
Бово
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Брешиано
23
Брешиано
8
Мильяччо
23
Ночерино
19
Суччи
19
Суччи
23
Ночерино
Остались в запасе
Интер
Палермо
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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