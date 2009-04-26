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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 26 апреля 2009
Наполи
26.04.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Интер
75'
М. Салайета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
М. Больячино
️️️️
Н. Амодио
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
Замена
Максвелл
️️️️
К. Киву
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
П. Виейра
ГОЛ! 1:0!
М. Салайета
Замена
А. Мансини
️️️️
Л. Фигу
Замена
М. Салайета
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
Н. Амодио
19'
15'
Желтая карточка
П. Виейра
Замена
Х. Датоло
️️️️
Э. Лавесси
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
4
Франческо Монтервино
(К)
ЦП
32
Николас Амодио
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
7
Луиш Фигу
АП
0
Патрик Виейра
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
3-5-2
1
Наварро
6
Ароника
15
Контини
27
Сантакроче
70
Маннини
17
Гамшик
26
Блази
4
Монтервино
32
Амодио
22
Лавесси
19
Денис
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
2
Кордоба
26
Киву
91
Камбьяссо
0
Виейра
5
Станкович
7
Фигу
11
Ибрагимович
45
Балотелли
22
Лавесси
23
Датоло
23
Датоло
22
Лавесси
32
Амодио
54
Больячино
54
Больячино
32
Амодио
19
Денис
17
Салайета
17
Салайета
19
Денис
26
Киву
17
Максвелл
17
Максвелл
26
Киву
7
Фигу
11
Мансини
11
Мансини
7
Фигу
0
Виейра
74
Крус
74
Крус
0
Виейра
Остались в запасе
Наполи
Интер
11
Андреа Руссотто
ЦФ
70
Лука Буччи
ВР
24
Микеле Пациенца
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Андреа Руссотто
ЦФ
70
Лука Буччи
ВР
24
Микеле Пациенца
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Наполи - Интер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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