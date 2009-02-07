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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Интер
Лечче - Интер: обзор матча 07 февраля 2009
Лечче
07.02.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Интер
13'
З. Ибрагимович
71'
Л. Фигу
82'
Д. Станкович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Интер
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
М. Балотелли
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 0:3!
Д. Станкович
Пас отдал
Майкон
Замена
Максвелл
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
Ф. Касерта
Замена
К. Киву
️️️️
Л. Фигу
ГОЛ! 0:2!
Л. Фигу
Пас отдал
Д. Сантон
Замена
Д. Качья
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Эдиньо
Замена
А. Дзанкетта
️️️️
Н. Вайго
Желтая карточка
С. Тирибокки
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
З. Ибрагимович
13'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Андреа Эспозито
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
0
Лука Арьятти
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ЦП
5
Деян Станкович
АП
7
Луиш Фигу
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
6
Анжело
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
22
Бенусси
28
Эспозито
2
Стендардо
14
Фабиано
3
Поленьи
11
Вайго
0
Арьятти
4
Эдиньо
26
Касерта
90
Тирибокки
9
Кастильо
4-4-1-1
20
Сезар
18
Сантон
8
Бурдиссо
0
Матерацци
13
Майкон
7
Фигу
4
Мунтари
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
11
Ибрагимович
11
Вайго
7
Дзанкетта
7
Дзанкетта
11
Вайго
90
Тирибокки
21
Качья
21
Качья
90
Тирибокки
4
Эдиньо
33
Пападопулос
33
Пападопулос
4
Эдиньо
7
Фигу
26
Киву
26
Киву
7
Фигу
4
Мунтари
17
Максвелл
17
Максвелл
4
Мунтари
11
Ибрагимович
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Лечче
Интер
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лечче - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Виа Дель Маре
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