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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 28 января 2009
Катания
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Интер
5'
Д. Станкович
71'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
Замена
Л. Фигу
️️️️
Д. Станкович
Замена
Н. Ривас
️️️️
Д. Сантон
Замена
Д. Спинези
️️️️
М. Паолуччи
Замена
К. Льяма
️️️️
Ч. Капуано
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Замена
Максвелл
️️️️
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
Д. Тедеско
Красная карточка
С. Мунтари
15'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Маскара
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Луиш Фигу
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-2-4
1
Биццарри
33
Капуано
21
Сильвестри
26
Сильвестре
6
Стовини
76
Тедеско
17
Байокко
25
Маскара
15
Моримото
55
Мартинес
9
Паолуччи
4-4-2
20
Сезар
18
Сантон
2
Кордоба
8
Бурдиссо
13
Майкон
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
4
Мунтари
74
Крус
11
Ибрагимович
9
Паолуччи
24
Спинези
24
Спинези
9
Паолуччи
33
Капуано
19
Льяма
19
Льяма
33
Капуано
74
Крус
17
Максвелл
17
Максвелл
74
Крус
18
Сантон
24
Ривас
24
Ривас
18
Сантон
5
Станкович
7
Фигу
7
Фигу
5
Станкович
Остались в запасе
Катания
Интер
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
0
Франческо Тольдо
ВР
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Катания - Интер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Анджело Массимино
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