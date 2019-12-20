Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Фигу: «Да, мы жили с Гвардиолой в комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, что жил в одной комнате с нынешним главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Португалец не подтвердил романтические отношения с испанцем.

    «Гвардиола мне очень помогал, мы дружили. Да, жили в одной комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины», – заверил Фигу.

    • Португалец выступал за «Барселону» с 1995 по 2000 год.
    • Сейчас Фигу работает в структуре «Интера», за который также выступал.
    • Гвардиола играл за «Барселону» с 1990 по 2001 год.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8987

      DeStar 7 минут назад

      Что за бред ? кто его спросил? много кто из футболистов живут в одной комнате, да и в целом бредятина какая-то))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8920

      KLIM777 1 час назад

      Зачем он это сказал? Или он давал интервью какому-то гей-изданию?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3364

      AtticusFinch 1 час назад

      Судя по количеству геля на волосах Фигу - не скажешь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      BlackMurder 1 час назад

      Походу под чем то был, что ляпнул не в дело

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      k2-91 > BlackMurder 10 минут назад

      Походу он просто отвечал на вопрос какого-то идиота, а таковых в прессе достаточно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3815

      vladik12 1 час назад

      Да половина футбольного мира "несоветской" ориентации, что в этом такого? Какая нам разница, кто, с кем и куда долбится. Мы же на игру смотрим, а не в их личную жизнь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      Давид59 1 час назад

      "...не подтвердил романтические отношения..." Конечно нет. Там романтики не было. Обычное влечение, и ничего более

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      Masteralex 1 час назад

      чот не понял, а была инфа что Гвардиола - гей? с чего такие вдруг вопросы и ответы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2231

      Ubuntu 1 час назад

      А Гвардиоле?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Fraer123 > Ubuntu 1 час назад

      Ахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Nikoo > Ubuntu 1 час назад

      Скоро будет коммент и от Пепа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7284

      Вомбат > Nikoo 1 час назад

      Наверняка. Он скажет что-нибудь типа: Конечно между нами ничего не было - Фигу вообще противный.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru