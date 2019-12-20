Фигу: «Да, мы жили с Гвардиолой в комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины»

Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, что жил в одной комнате с нынешним главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Португалец не подтвердил романтические отношения с испанцем.

«Гвардиола мне очень помогал, мы дружили. Да, жили в одной комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины», – заверил Фигу.