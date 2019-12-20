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  • Фигу: «Да, мы жили с Гвардиолой в комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины»

Фигу: «Да, мы жили с Гвардиолой в комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины»

20 декабря 2019, 20:35
18

Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, что жил в одной комнате с нынешним главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Португалец не подтвердил романтические отношения с испанцем.

«Гвардиола мне очень помогал, мы дружили. Да, жили в одной комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины», – заверил Фигу.

  • Португалец выступал за «Барселону» с 1995 по 2000 год.
  • Сейчас Фигу работает в структуре «Интера», за который также выступал.
  • Гвардиола играл за «Барселону» с 1990 по 2001 год.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Фигу Луиш Гвардиола Хосеп
Комментарии (18)
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Ubuntu
1576864743
А Гвардиоле?
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Masteralex
1576865598
чот не понял, а была инфа что Гвардиола - гей? с чего такие вдруг вопросы и ответы?
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Давид59
1576866384
"...не подтвердил романтические отношения..." Конечно нет. Там романтики не было. Обычное влечение, и ничего более
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vladik12
1576866558
Да половина футбольного мира "несоветской" ориентации, что в этом такого? Какая нам разница, кто, с кем и куда долбится. Мы же на игру смотрим, а не в их личную жизнь.
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BlackMurder
1576866567
Походу под чем то был, что ляпнул не в дело
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ArReal
1576867140
Судя по количеству геля на волосах Фигу - не скажешь)
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DeStar
1576871210
Что за бред ? кто его спросил? много кто из футболистов живут в одной комнате, да и в целом бредятина какая-то))
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Proker
1576903382
Этот сайт совсем сошел с ума ей богу
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nelez
1576906955
Бред.Фигу такого не скажет.Это обрезка из контекста. Гвардиола не нравится мне как человек..Так ка я фанат Реала.Но он мужик.По всей видимости он не гей.Фигу тоже.Это подлость какого то издания
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Psih86
1576914522
Между вами и не могло ни чего быть, он нормальный мужик, ни как ты проститутка продажная. Представьте что Рамос перейдёт в Барсу...
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