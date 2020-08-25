Фигу: «Испанские клубы доминировали, но сейчас этого нет»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу оценил результаты бывших клубов из Испании в Лиге чемпионов.

– Два года в финале ЛЧ мы не видим испанских клубов. Это плохие новости для Примеры?

– Это важнейший турнир в мире. Испанский футбол уже много лет в топе. Испанские клубы доминировали, но сейчас этого нет. Эта ситуация показывает, что все циклично. Команды, вышедшие в финал, заслуживают этого благодаря тому, что сделали в предыдущем матче.

Разгром «Барсы» 2:8 ? Ничего особенного я не почувствовал.

– Как вы думаете, футбол меняется из-за того, что «Лейпциг» и «Лион», две менее технически оснащенные команды, вышли в полуфинал?

– Футбол развивается. Он меняется, но не только физически – все, что с ним связано, например, технологии. Идет развитие, и мы замечаем это в игре. Теперь дело не только в технике, но и в телосложении, силе и технологиях.

– Испанские клубы сделали что-то не так?

– Я так не думаю. В последние несколько лет все шло не так, как хотелось бы. Это большие клубы. «Реал» и «Барса» – одни из лучших клубов мира, и скоро они снова будут играть в решающих стадиях ЛЧ. Футбол не всегда прямолинеен.