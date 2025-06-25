Фигу составил тройку главных претендентов на «Золотой мяч»-2025

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года Луиш Фигу ответил, какие игроки достойны награды по итогам сезона-2024/25.

«Есть несколько достойных футболистов. Не думаю, что клубный чемпионат мира изменит ситуацию.

Мне нравятся такие игроки, как Ямаль, Витинья и Дембеле. Впрочем, мое мнение не имеет значения, голосующие решают сами.

Их выбор зависит от того, смотрят ли они на индивидуальную игру в контексте «Золотого мяча» или на завоеванные титулы. Это зависит от личного вкуса и того, на чем вы фокусируетесь, присуждая эту важную награду», – сказал Фигу.