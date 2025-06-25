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  • Фигу составил тройку главных претендентов на «Золотой мяч»-2025

Фигу составил тройку главных претендентов на «Золотой мяч»-2025

Вчера, 22:22
2

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года Луиш Фигу ответил, какие игроки достойны награды по итогам сезона-2024/25.

«Есть несколько достойных футболистов. Не думаю, что клубный чемпионат мира изменит ситуацию.

Мне нравятся такие игроки, как Ямаль, Витинья и Дембеле. Впрочем, мое мнение не имеет значения, голосующие решают сами.

Их выбор зависит от того, смотрят ли они на индивидуальную игру в контексте «Золотого мяча» или на завоеванные титулы. Это зависит от личного вкуса и того, на чем вы фокусируетесь, присуждая эту важную награду», – сказал Фигу.

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Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Фигу Луиш Дембеле Усман Витинья Ямаль Ламин
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Комментарии (2)
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Burtaze
1750881402
фигу им , а не золотой мяч.. Золотой мяч нужно Хвиче вручить..
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САДЫЧОК
1750886598
Ямаль! Всегда бьет в створ ворот. Уникальный футболист. Дембеле по воробьям обычно.
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