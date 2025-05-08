Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, все так же опережающий Ламина Ямаля и Рафинью из «Барселоны».

Самый значительный прогресс зафиксирован у Джанлуиджи Доннаруммы, который поднялся с седьмого места на четвертое.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.