Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Вчера, 16:08
6

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, все так же опережающий Ламина Ямаля и Рафинью из «Барселоны».

Самый значительный прогресс зафиксирован у Джанлуиджи Доннаруммы, который поднялся с седьмого места на четвертое.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ламин Ямаль («Барселона»);
  3. Рафинья («Барселона»);
  4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Гарри Кейн («Бавария»);
  8. Килиан Мбаппе («Реал»);
  9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  10. Роберт Левандовски («Барселона»).

Еще по теме:
Дембеле побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Энрике ответил, сыграет ли Дембеле с «Арсеналом» в ответном полуфинале ЛЧ
Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ
Источник: Goal
Франция. Лига 1 Испания. Примера Рейтинг Интер Реал Бавария Ливерпуль Барселона ПСЖ Левандовски Роберт Кейн Гарри Салах Мохамед Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Мартинес Лаутаро Педри Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1746711250
Если ПСЖ выиграет финал, то отдадут Дембеле. Интересно на лицо Аршавина посмотреть
Ответить
JIEGEHDA
1746717542
Выиграет ПСЖ и выиграет Ла Лигу Барса то отдадут Рафе или Ямалю . Если проиграет Барса условному Реалу то Дембеле. Не забываем что до золотого мяча будешь ещё суперкубок Европы и Суперкубок Испании . А как мы знаем хайп со стороны Барсы сильнее и в прошлый раз он многое решил . Ну если серьёзно то в мире чаще и больше пишут о Барсе и Реале а не о ПСЖ . Интер возьмёт то Лаутаро будет в тройке а Зоммер как по мне больше вытащил Интер чем Дона ПСЖ
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746717850
Мне кажется сейчас нет ярких персональном ей ,отдать кому то предпочтение тяжело.Даже прошлый победитель Родриго,для меня был вообще малоизвестен,до сих пор не понятно почему он,а не кто то другой. Лева если бы забил Интеру в добавочное время,был бы точно одним из претендентов.Столько лет достойно играет,но в его времена были Месси и Криштиану.Сейчас мяч получить гораздо легче.
Ответить
zigbert
1746730134
Борьба за ЗМ обостряется.Явного лидера пока нет. Времена Месси и Роналду закончились.
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
1
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, как в Париже празднуют День Победы
Вчера, 19:07
40
Семин ответил, станет ли Хвича обладателем «Золотого мяча»
Вчера, 16:58
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
Вчера, 16:08
6
Сафонов близок к квадруплу в 1-й сезон в «ПСЖ»
Вчера, 08:41
23
Кафанов высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»
6 мая
3
Ашветия оценил трансфер Хвичи из «Наполи» в «ПСЖ»
5 мая
Только один футболист получил оценку за матч со «Страсбуром» ниже Сафонова – даже Петрович сыграл лучше
4 мая
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» (1:2)
3 мая
5
В Лиге 1 возродилось парижское дерби
3 мая
2
Адвокат Сафонова – о бывшей жене Матвея: «Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»
2 мая
Игнашевич ответил, почему Кузяев выпал из состава «Гавра»
2 мая
2
Экс-жена Сафонова отреагировала на отказ в возбуждении уголовного дела
2 мая
8
Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
2
Головин выбыл до конца сезона
1 мая
2
Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»
30 апреля
2
«ПСЖ» выбрал приоритетную трансферную цель
28 апреля
1
Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»
28 апреля
12
В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
27 апреля
Чемпион Франции 2012 года вылетел из Лиги 1
27 апреля
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию»
26 апреля
11
Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию
26 апреля
1
Доннарумма в матче с «Ниццей» пропустил все удары в створ, Сафонов был в запасе
26 апреля
Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Арсеналом» уступил дома «Ницце» (1:3), Сафонов был в запасе
25 апреля
2
Головин получил новую травму
25 апреля
9
Стало известно, от каких трансферных предложений отказался Головин
25 апреля
Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ
25 апреля
2
Адвокат раскрыл реакцию Сафонова на решение суда по встречам с дочерью
24 апреля
6
Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью
24 апреля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 