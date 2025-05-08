Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, все так же опережающий Ламина Ямаля и Рафинью из «Барселоны».
Самый значительный прогресс зафиксирован у Джанлуиджи Доннаруммы, который поднялся с седьмого места на четвертое.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Рафинья («Барселона»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Роберт Левандовски («Барселона»).
Источник: Goal