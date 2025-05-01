Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Новым лидером стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Он сместил с первого места вингера «Барселоны» Рафинью, который в итоге упал на третью строчку.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Рафинья («Барселона»)
- Педри («Барселона»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Нуну Мендеш («ПСЖ»)
Источник: Goal