Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Новым лидером стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Он сместил с первого места вингера «Барселоны» Рафинью, который в итоге упал на третью строчку.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.