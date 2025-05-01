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  • Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Вчера, 19:31
2

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Новым лидером стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Он сместил с первого места вингера «Барселоны» Рафинью, который в итоге упал на третью строчку.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  2. Ламин Ямаль («Барселона»)
  3. Рафинья («Барселона»)
  4. Педри («Барселона»)
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  6. Роберт Левандовски («Барселона»)
  7. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  8. Гарри Кейн («Бавария»)
  9. Килиан Мбаппе («Реал»)
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ»)

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 Испания. Примера Рейтинг Реал Бавария Ливерпуль Барселона ПСЖ Левандовски Роберт Кейн Гарри Салах Мохамед Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Педри Мендеш Нуну Ямаль Ламин
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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1746117726
Следующие несколько лет будут за Ямалем…
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Hunter 717
1746118517
Да за что он лидирует то
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