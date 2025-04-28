Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. Без изменений и в топ-3 – там Усман Дембеле и Ламин Ямаль.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- Рафинья («Барселона»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Педри («Барселона»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
Источник: Goal