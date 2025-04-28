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Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Сегодня, 22:43
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Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. Без изменений и в топ-3 – там Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

  1. Рафинья («Барселона»)
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  3. Ламин Ямаль («Барселона»)
  4. Педри («Барселона»)
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  6. Роберт Левандовски («Барселона»)
  7. Деклан Райс («Арсенал»)
  8. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  9. Гарри Кейн («Бавария»)
  10. Килиан Мбаппе («Реал»)

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Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal 2
Источник: Goal
Испания. Примера Рейтинг Реал Бавария Интер Арсенал Ливерпуль ПСЖ Барселона Левандовски Роберт Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Райс Деклан Рафинья Мартинес Лаутаро Педри Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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рылы
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а чёт уже начинаю верить, что победит ямаль. помня африканские купленные голоса за гнома, вырисовывается следующая картина. можете с ней поспорить или дополнить. 1) африканец. весь континент будет за него. 2) зулус. все зулусы мира будут за него. 3) мусульманин. как вы уже поняли - они будут голосовать за него. 4) все журналисты, капитаны тренеры, кто не любит реал - проголосуют за него. 5) возраст. красиво же будет, что ЗМ получит несовершеннолетний. точнее, ему уже стукнет 18, но не суть. первые двое тоже обладают этими качествами, но не всеми сразу. идеального голосования чисто по футбольным качествам не бывает. мусульманские журналисты отдадут голос за мусульманина. поэтому салах попадёт в топ. не.гры за не.гров. ну и т.д.
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