Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диего Тристан - статистика

Завершил карьеру
5 января 1976 (50)
| Нападающий
186 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
14
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2 : 1
24.05.2009
Мидлсбро
64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
3 : 1
16.05.2009
Вест Хэм
1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0 : 3
09.05.2009
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
0 : 1
02.05.2009
Вест Хэм
1' - 90'
33'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0 : 1
25.04.2009
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
18.04.2009
Вест Хэм
1' - 90'
84'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 0
11.04.2009
Вест Хэм
1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 0
04.04.2009
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Блэкберн
1 : 1
21.03.2009
Вест Хэм
1' - 90'
35'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0 : 0
16.03.2009
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0 : 1
08.02.2009
Манчестер Юнайтед
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
31.01.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
3 : 1
18.01.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
2 : 2
10.01.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2 : 1
28.12.2008
Сток Сити
77' - 90'
87'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Портсмут
1 : 4
26.12.2008
Вест Хэм
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0 : 1
20.12.2008
Астон Вилла
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1 : 1
14.12.2008
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 2
08.12.2008
Тоттенхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
0 : 0
01.12.2008
Вест Хэм
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
7
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+