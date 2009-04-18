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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 18 апреля 2009
Астон Вилла
18.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
10'
Э. Хески
84'
Д. Тристан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
ГОЛ! 1:1!
Д. Тристан
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Милнер
Замена
С. Нсереко
️️️️
Д. Станислас
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Замена
К. Дайер
️️️️
Д. Коллинс
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
Э. Хески
Пас отдал
Д. Милнер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
11
Луиш Боа Морте
ЦП
2
Лукас Нилл
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
0
Диего Тристан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
18
Кирон Дайер
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
3
Куэльяр
3
Шори
36
Янг
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
11
Карью
19
Хески
4-3-1-2
31
Грин
5
Томкинс
39
Коллинс
4
Апсон
6
Илунга
2
Нилл
11
Боа Морте
16
Нобл
19
Станислас
0
Тристан
10
Ди Микеле
20
Милнер
8
Гарднер
8
Гарднер
20
Милнер
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
19
Станислас
0
Нсереко
0
Нсереко
19
Станислас
39
Коллинс
18
Дайер
18
Дайер
39
Коллинс
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
28
Джош Пейн
ЦП
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Фредди Сирс
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
28
Джош Пейн
ЦП
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Фредди Сирс
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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