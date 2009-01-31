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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 31 января 2009
Арсенал
31.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Диаби
Травма
А. Диаби
Желтая карточка
Л. Нилл
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
К. Вела
Замена
С. Нсереко
️️️️
М. Нобл
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
К. Вела
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
А. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ПЗ
10
Джек Коллисон
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
2
Туре
36
Галлас
3
Санья
14
Насри
15
Денилсон
5
Диаби
27
Эбуэ
32
Бендтнер
25
Адебайор
4-4-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
39
Коллинс
6
Илунга
85
Бехрами
16
Нобл
8
Паркер
10
Коллисон
24
Коул
10
Ди Микеле
5
Диаби
8
Сонг
8
Сонг
5
Диаби
27
Эбуэ
10
Вела
10
Вела
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
ван Перси
32
ван Перси
32
Бендтнер
16
Нобл
0
Нсереко
0
Нсереко
16
Нобл
10
Ди Микеле
11
Боа Морте
11
Боа Морте
10
Ди Микеле
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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