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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 16 марта 2009
Вест Хэм
16.03.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
Замена
️️️️
Д. Андрада Тейшейра
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
М. Нобл
Замена
Д. Симпсон
️️️️
К. Брант
Замена
Д. Станислас
️️️️
С. Нсереко
Желтая карточка
С. Нсереко
Замена
Д. Спектор
️️️️
М. Апсон
Травма
М. Апсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Джонатан Грининг
(К)
АП
7
Джеймс Моррисон
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
5
Томкинс
2
Нилл
0
Нсереко
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
20
Сирс
10
Ди Микеле
4-4-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
4
Мартис
13
Ольссон
4
Робинсон
7
Моррисон
10
Корен
18
Дорранс
11
Брант
14
Грининг
0
Нсереко
19
Станислас
19
Станислас
0
Нсереко
4
Апсон
23
Спектор
23
Спектор
4
Апсон
16
Нобл
11
Боа Морте
11
Боа Морте
16
Нобл
80
Тейшейра
80
Тейшейра
11
Брант
20
Симпсон
20
Симпсон
11
Брант
27
Мур
27
Мур
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Диего Тристан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Диего Тристан
ЦФ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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