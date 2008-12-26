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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Вест Хэм
Портсмут - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2008
Портсмут
26.12.2008, пятница, 16:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
8'
Н. Бельхадж
20'
Д. Коллисон
67'
К. Коул
70'
К. Беллами
83'
К. Беллами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Вест Хэм
Замена
Д. Тристан
️️️️
К. Коул
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 1:4!
К. Беллами
Замена
Н. Кану
️️️️
Д. Дефо
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:3!
К. Беллами
ГОЛ! 1:2!
К. Коул
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
Ж. Фобер
️️️️
Л. Нилл
Желтая карточка
М. Нобл
Желтая карточка
М. Уилсон
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коллисон
ГОЛ! 1:0!
Н. Бельхадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
4-3-2
1
Джеймс
39
Бельхадж
5
Кэмпбелл
25
Дистен
36
Уилсон
19
Кранчар
26
Хьюз
27
Дэйвис
9
Дефо
15
Крауч
4-4-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
0
Дэвенпорт
6
Илунга
10
Коллисон
8
Паркер
16
Нобл
85
Бехрами
24
Коул
39
Беллами
2
Траоре
2
Траоре
9
Дефо
27
Кану
27
Кану
9
Дефо
2
Нилл
36
Фобер
36
Фобер
2
Нилл
16
Нобл
11
Боа Морте
11
Боа Морте
16
Нобл
24
Коул
0
Тристан
0
Тристан
24
Коул
Остались в запасе
Портсмут
Вест Хэм
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
27
Ян Лаштувка
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Портсмут - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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