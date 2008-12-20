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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 20 декабря 2008
Вест Хэм
20.12.2008, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
78'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
Замена
Д. Тристан
️️️️
М. Апсон
Желтая карточка
К. Беллами
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Л. Нилл
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
К. Куэльяр
Травма
К. Куэльяр
Замена
Л. Бойер
️️️️
В. Бехрами
Замена
Х. Маллинс
️️️️
С. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Люк Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
(К)
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
8
Ли Бойер
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
0
Диего Тристан
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
0
Дэвенпорт
2
Нилл
85
Бехрами
8
Паркер
16
Нобл
10
Коллисон
24
Коул
39
Беллами
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
5
Лаурсен
3
Куэльяр
36
Янг
14
Сидуэлл
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
11
Агбонлахор
85
Бехрами
8
Бойер
8
Бойер
85
Бехрами
8
Паркер
8
Маллинс
8
Маллинс
8
Паркер
4
Апсон
0
Тристан
0
Тристан
4
Апсон
3
Куэльяр
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
3
Куэльяр
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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