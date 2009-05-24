Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Мидлсбро
Вест Хэм - Мидлсбро: обзор матча 24 мая 2009
Вест Хэм
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
33'
К. Коул
58'
Д. Станислас
50'
Г. О'Нил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Мидлсбро
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
Д. Фрэнкс
️️️️
М. Эмнес
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
Д. Коллисон
Замена
Д. Тристан
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 2:1!
Д. Станислас
Замена
К. Дайер
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:1!
Г. О'Нил
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Э. МакМахон
Замена
Д. Уолкер
️️️️
Х. Арка
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
0
Диего Тристан
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
17
Джонатан Фрэнкс
ПП
4-4-1-1
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
23
Спектор
2
Нилл
11
Боа Морте
16
Нобл
15
Ковач
10
Коллисон
19
Станислас
24
Коул
4-4-2
25
Джонс
29
МакМахон
6
Хут
31
Уитер
25
Хойт
11
Джонсон
4
Бэйтс
20
Арка
19
О'Нил
11
Эмнес
9
Шанли
16
Нобл
18
Дайер
18
Дайер
16
Нобл
10
Коллисон
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
10
Коллисон
24
Коул
0
Тристан
0
Тристан
24
Коул
20
Арка
41
Уолкер
41
Уолкер
20
Арка
29
МакМахон
12
Беннетт
12
Беннетт
29
МакМахон
11
Эмнес
17
Фрэнкс
17
Фрэнкс
11
Эмнес
Остались в запасе
Вест Хэм
Мидлсбро
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Савио Нсереко
ЛП
Остались в запасе
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Вест Хэм - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Вест Хэм
Мидлсбро
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+