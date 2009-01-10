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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 10 января 2009
Ньюкасл
10.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
19'
М. Оуэн
78'
Э. Кэрролл
29'
К. Беллами
55'
К. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Х. Маллинс
️️️️
М. Нобл
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 2:2!
Э. Кэрролл
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
Д. Коллисон
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Н. Жереми
ГОЛ! 1:2!
К. Коул
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
Желтая карточка
Д. Гатри
ГОЛ! 1:0!
М. Оуэн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Вест Хэм
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
27
Тэйлор
2
Колоччини
4
Бассонг
21
Энрике
2
Жереми
18
Гутьеррес
23
Гатри
16
Дафф
9
Кэрролл
10
Оуэн
4-4-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
39
Коллинс
6
Илунга
10
Коллисон
8
Паркер
85
Бехрами
16
Нобл
24
Коул
39
Беллами
2
Жереми
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
2
Жереми
16
Нобл
8
Маллинс
8
Маллинс
16
Нобл
10
Коллисон
11
Боа Морте
11
Боа Морте
10
Коллисон
39
Беллами
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
39
Беллами
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
0
Диего Тристан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
0
Диего Тристан
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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