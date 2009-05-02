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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 02 мая 2009
Сток Сити
02.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
33'
Д. Тристан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
И. Сонко
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
В. Лопес
️️️️
М. Нобл
Замена
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
Л. Нилл
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Д. Пью
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
Р. Делап
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Л. Лоуренс
ГОЛ! 0:1!
Д. Тристан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
0
Диего Тристан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
7
Анри Камара
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Пью
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
12
Уилэн
5
Делап
19
Фуллер
44
Битти
4-3-1-2
31
Грин
2
Нилл
5
Томкинс
4
Апсон
6
Илунга
11
Боа Морте
15
Ковач
16
Нобл
19
Станислас
0
Тристан
10
Ди Микеле
28
Уилкинсон
31
Сонко
31
Сонко
28
Уилкинсон
3
Пью
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
3
Пью
44
Битти
7
Камара
7
Камара
44
Битти
16
Нобл
3
Лопес
3
Лопес
16
Нобл
10
Коллисон
10
Коллисон
10
Ди Микеле
20
Сирс
20
Сирс
10
Ди Микеле
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
1
Стив Симонсен
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Главный тренер
Тони Пулис
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Остались в запасе
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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