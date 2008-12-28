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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 28 декабря 2008
Вест Хэм
28.12.2008, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
51'
К. Коул
87'
Д. Тристан
5'
А. Файе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Замена
Д. Спектор
️️️️
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 2:1!
Д. Тристан
Пас отдал
К. Коул
Замена
Д. Тристан
️️️️
С. Паркер
Замена
Х. Маллинс
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Д. Хиггинботэм
Замена
️️️️
Э. Гриффин
Красная карточка
Р. Фуллер
Замена
️️️️
Д. Пью
ГОЛ! 1:1!
К. Коул
Пас отдал
С. Паркер
Желтая карточка
С. Олофиньяна
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
К. Коул
ГОЛ! 0:1!
А. Файе
Пас отдал
Д. Пью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Джек Коллисон
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Диего Тристан
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Коллинс
36
Фобер
11
Боа Морте
8
Паркер
85
Бехрами
10
Коллисон
24
Коул
10
Ди Микеле
3-2-3-1-1
29
Соренсен
2
Гриффин
25
Файе
17
Шоукросс
3
Пью
3
Хиггинботэм
5
Делап
44
Олофиньяна
12
Уилэн
0
Крессуэлл
19
Фуллер
10
Ди Микеле
23
Спектор
23
Спектор
10
Ди Микеле
10
Коллисон
8
Маллинс
8
Маллинс
10
Коллисон
8
Паркер
0
Тристан
0
Тристан
8
Паркер
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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