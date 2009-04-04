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Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 04 апреля 2009
Вест Хэм
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
42'
Д. Станислас
53'
Д. Томкинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
Желтая карточка
Э. Илунга
Замена
В. Лопес
️️️️
Д. Станислас
Замена
К. Дайер
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
К. Эдвардс
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Спектор
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:0!
Д. Томкинс
Пас отдал
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Л. Боа Морте
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Карлос Эдвардс
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Грин
4
Апсон
5
Томкинс
23
Спектор
6
Илунга
2
Нилл
16
Нобл
11
Боа Морте
19
Станислас
10
Ди Микеле
0
Тристан
3-2-3-2
1
Гордон
15
Ричардсон
35
Фердинанд
26
Бен-Хаим
27
Бардсли
4
Коллинс
10
Мальбранк
4
Уайтхэд
7
Лидбиттер
12
Сиссе
9
Мерфи
19
Станислас
3
Лопес
3
Лопес
19
Станислас
23
Спектор
39
Коллинс
39
Коллинс
23
Спектор
10
Ди Микеле
18
Дайер
18
Дайер
10
Ди Микеле
10
Мальбранк
7
Эдвардс
7
Эдвардс
10
Мальбранк
9
Мерфи
9
Джонс
9
Джонс
9
Мерфи
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Савио Нсереко
ЛП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Савио Нсереко
ЛП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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