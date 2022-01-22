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Горан Пандев
Статистика
Горан Пандев - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1983 (43)
#21 | Нападающий
184 см | 74 кг
Северная Македония
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Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0 : 0
22.01.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
6 : 0
17.01.2022
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0 : 1
09.01.2022
Специя
46' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
1 : 1
06.01.2022
Дженоа
75' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 0
21.12.2021
Аталанта
72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 1
17.12.2021
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 3
10.12.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 0
05.12.2021
Дженоа
58' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 3
01.12.2021
Милан
62' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 0
28.11.2021
Дженоа
73' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
0 : 2
21.11.2021
Рома
1' - 63'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 2
05.11.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
31.10.2021
Венеция
1' - 46'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1 : 1
26.10.2021
Дженоа
70' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
3 : 2
22.10.2021
Дженоа
80' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
17.10.2021
Сассуоло
1' - 76'
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
1 : 0
02.10.2021
Дженоа
73' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
3 : 3
25.09.2021
Верона
46' - 90'
55'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 2
21.09.2021
Дженоа
68' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 2
18.09.2021
Фиорентина
53' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 3
12.09.2021
Дженоа
1' - 62'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 2
29.08.2021
Наполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
21.08.2021
Дженоа
1' - 90'
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