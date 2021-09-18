Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 18 сентября 2021
Дженоа
18.09.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
90+8'
Д. Кришито (П)
60'
Р. Сапонара
89'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кришито
90'
+8
89'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Р. Сапонара
85'
Желтая карточка
А. Кокорин
81'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Влахович
80'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Одриосола
78'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Э. Пульгар
Желтая карточка
В. Бехрами
66'
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Фарес
63'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Туре
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Бонавентура
Замена
Д. Бираски
️️️️
А. Камбьясо
59'
54'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
53'
Замена
Эрнани
️️️️
Ф. Мелегони
53'
46'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Гонсалес
45'
+3
Желтая карточка
К. Бираги
36'
Желтая карточка
А. Одриосола
27'
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Кастровилли
Желтая карточка
З. Ванхесден
20'
Желтая карточка
Д. Кришито
15'
Желтая карточка
А. Туре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-3-1
46
Сиригу
20
Камбьясо
52
Максимович
4
Кришито
13
Ванхесден
7
Туре
6
Ровелла
93
Фарес
72
Мелегони
47
Бадель
21
Дестро
4-1-2-1-2
1
Дронговски
20
Одриосола
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
5
Пульгар
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
93
Фарес
11
Каллон
11
Каллон
93
Фарес
20
Камбьясо
4
Бираски
4
Бираски
20
Камбьясо
7
Туре
85
Бехрами
85
Бехрами
7
Туре
72
Мелегони
23
Эрнани
23
Эрнани
72
Мелегони
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
5
Пульгар
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Пульгар
20
Одриосола
24
Бенасси
24
Бенасси
20
Одриосола
8
Кастровилли
32
Дункан
32
Дункан
8
Кастровилли
31
Гонсалес
17
Сапонара
17
Сапонара
31
Гонсалес
28
Влахович
9
Кокорин
9
Кокорин
28
Влахович
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Дженоа
Фиорентина
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+