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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 05 декабря 2021
Ювентус
05.12.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
9'
Х. Куадрадо
82'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Замена
К. Жорже
️️️️
П. Дибала
89'
85'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
А. Камбьясо
Замена
А. Рабьо
️️️️
Ф. Бернардески
83'
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Бернардески
82'
Желтая карточка
М. Кен
74'
73'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
М. Бани
Желтая карточка
А. Мората
72'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
72'
59'
Замена
М. Портанова
️️️️
А. Туре
59'
Замена
П. Галдамес
️️️️
В. Бехрами
58'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Ф. Бианки
50'
Желтая карточка
А. Камбьясо
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Ювентус
53
Марко Райна
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
18
Матиас Соуле
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Александер Букса
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Щесны
3
Пеллегрини
14
Кьеллини
4
де Лигт
5
Локателли
30
Бентанкур
7
Куадрадо
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Дибала
21
Мората
4-1-3-2
46
Сиригу
18
Гильоне
13
Бани
22
Васкес
4
Бираски
7
Туре
85
Бехрами
23
Эрнани
20
Камбьясо
9
Бианки
81
Экубан
3
Пеллегрини
26
Сандро
26
Сандро
3
Пеллегрини
10
Бернардески
12
Рабьо
12
Рабьо
10
Бернардески
21
Дибала
19
Жорже
19
Жорже
21
Дибала
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
13
Бани
13
Ванхесден
13
Ванхесден
13
Бани
85
Бехрами
4
Галдамес
4
Галдамес
85
Бехрами
20
Камбьясо
72
Мелегони
72
Мелегони
20
Камбьясо
7
Туре
90
Портанова
90
Портанова
7
Туре
9
Бианки
21
Пандев
21
Пандев
9
Бианки
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
53
Марко Райна
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Артур
ЦП
18
Матиас Соуле
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
53
Марко Райна
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Артур
ЦП
18
Матиас Соуле
ЦП
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Ювентус - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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