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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 10 декабря 2021
Дженоа
10.12.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Сампдория
78'
М. Дестро
7'
М. Габбиадини
49'
Ф. Капуто
67'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Хабот
90'
+4
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+1
Желтая карточка
П. Гильоне
85'
Замена
Я. Каллон
️️️️
З. Ванхесден
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Дестро
Пас отдал
А. Камбьясо
78'
76'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
М. Торсбю
Замена
М. Портанова
️️️️
Эрнани
73'
68'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Габбиадини
68'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Б. Берешиньски
67'
ГОЛ! 0:3!
М. Габбиадини
Пас отдал
Ф. Капуто
Замена
Й. Васкес
️️️️
А. Масиелло
57'
Замена
М. Дестро
️️️️
К. Экубан
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Капуто
34'
Желтая карточка
М. Торсбю
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛП
23
Эрнани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
4
Кришито
5
Масиелло
13
Ванхесден
18
Гильоне
20
Камбьясо
47
Бадель
27
Стураро
23
Эрнани
21
Пандев
81
Экубан
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
4
Йошида
3
Ауджелло
87
Кандрева
8
Экдаль
15
Силва
2
Торсбю
9
Капуто
11
Габбиадини
13
Ванхесден
11
Каллон
11
Каллон
13
Ванхесден
5
Масиелло
22
Васкес
22
Васкес
5
Масиелло
23
Эрнани
90
Портанова
90
Портанова
23
Эрнани
81
Экубан
21
Дестро
21
Дестро
81
Экубан
2
Торсбю
24
Хабот
24
Хабот
2
Торсбю
18
Берешиньски
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
87
Кандрева
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
87
Кандрева
11
Габбиадини
26
Верре
26
Верре
11
Габбиадини
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Дженоа - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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