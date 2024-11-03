Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данила Молодняков - статистика

Иркутск
4 января 2002 (24), Крымск
#4 | Защитник
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново
16
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Чертаново
2 : 1
03.11.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Балтика-2
1 : 3
27.10.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Чертаново
1 : 2
21.10.2024
Знамя Труда
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Енисей-М
1 : 2
13.10.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 2
28.09.2024
Чертаново
1' - 90'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
2 : 1
22.09.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо-2
2 : 1
19.09.2024
Чертаново
1' - 90'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Чертаново
0 : 1
15.09.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Чертаново
0 : 1
01.09.2024
Сатурн
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Иркутск
1 : 0
25.08.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Чертаново
3 : 2
17.08.2024
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Зенит-2
2 : 0
10.08.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Родина-М
3 : 3
28.07.2024
Чертаново
1' - 90'
90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Чертаново
5 : 2
07.07.2024
Балтика-2
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Знамя Труда
0 : 2
01.07.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Чертаново
4 : 1
25.06.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.06.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Чертаново
1 : 3
13.06.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
1 : 3
07.06.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
1 : 4
01.06.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Чертаново
0 : 1
26.05.2024
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Сатурн
1 : 1
19.05.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Чертаново
2 : 1
12.05.2024
Иркутск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Спартак-2
4 : 0
05.05.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Чертаново
2 : 1
28.04.2024
Зенит-2
Был в запасе
Главные новости
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+