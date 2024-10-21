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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Знамя Труда
Чертаново - Знамя Труда: обзор матча 21 октября 2024
Чертаново
21.10.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
1 : 2
Завершен
Знамя Труда
84'
А. Бабешко
55'
Н. Веретенников
80'
А. Лавренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Знамя Труда
87'
Желтая карточка
Р. Урхов
ГОЛ! 1:2!
А. Бабешко
Пас отдал
М. Якименко
84'
Замена
А. Хомяков
️️️️
И. Камышев
84'
82'
Замена
Д. Соболев
️️️️
П. Кузнецов
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Лавренков
Пас отдал
М. Канаев
Желтая карточка
Д. Молодняков
79'
65'
Замена
Р. Урхов
️️️️
К. Воробьев
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Веретенников
Пас отдал
К. Воробьев
46'
Замена
О. Любченко
️️️️
Д. Неплюев
46'
Замена
И. Красильщиков
️️️️
М. Баринов
46'
Замена
М. Сентюрин
️️️️
Д. Шанин
Замена
А. Французов
️️️️
Т. Комиссаров
46'
Замена
М. Якименко
️️️️
В. Семенов
46'
Желтая карточка
В. Бартасевич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
25
Николай Веретенников
ЦФ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
31
Олег Любченко
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Жужнев
2
Поляков
13
Бартасевич
4
Молодняков
79
Семенов
5
Гатин
11
Камышев
29
Бабешко
72
Комиссаров
8
Селюков
29
Урванцев
3-3-3-1
16
Хвиюзов
5
Баринов
44
Шишков
33
Лавренков
77
Шанин
17
Канаев
4
Неплюев
78
Кузнецов
20
Капанжи
24
Воробьев
25
Веретенников
11
Камышев
42
Хомяков
42
Хомяков
11
Камышев
79
Семенов
69
Якименко
69
Якименко
79
Семенов
72
Комиссаров
89
Французов
89
Французов
72
Комиссаров
4
Неплюев
31
Любченко
31
Любченко
4
Неплюев
5
Баринов
4
Красильщиков
4
Красильщиков
5
Баринов
77
Шанин
9
Сентюрин
9
Сентюрин
77
Шанин
24
Воробьев
10
Урхов
10
Урхов
24
Воробьев
78
Кузнецов
42
Соболев
42
Соболев
78
Кузнецов
Остались в запасе
Чертаново
Знамя Труда
15
Вадим Агафонцев
ОП
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
35
Даниил Стратан
ВР
69
Максим Костюк
ЛВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
Остались в запасе
15
Вадим Агафонцев
ОП
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
11
Захар Светов
ПВ
Остались в запасе
35
Даниил Стратан
ВР
69
Максим Костюк
ЛВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Чертаново - Знамя Труда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
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