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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Чертаново
Динамо-2 - Чертаново: обзор матча 19 сентября 2024
Динамо-2
19.09.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
2 : 1
Завершен
Чертаново
45+1'
А. Хубулов
52'
А. Хубулов
25'
М. Урванцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Чертаново
Замена
В. Летечин
️️️️
А. Хубулов
82'
Желтая карточка
А. Змеев
75'
Замена
А. Змеев
️️️️
Е. Смелов
73'
Замена
Е. Акимов
️️️️
Д. Симонов
73'
70'
Желтая карточка
М. Якименко
Замена
Р. Головачев
️️️️
М. Балахонов
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Хубулов
52'
49'
Желтая карточка
Д. Молодняков
47'
Желтая карточка
А. Селюков
46'
Замена
А. Французов
️️️️
В. Семенов
46'
Замена
М. Якименко
️️️️
Т. Комиссаров
Замена
М. Майоров
️️️️
В. Окишор
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Хубулов
Пас отдал
В. Окишор
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Урванцев
Пас отдал
Н. Жужнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
30
Денис Симонов
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
37
Виталий Летечин
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
3-1-3-3
47
Кудравец
15
Балахонов
56
Зайдензаль
18
Лепский
30
Александров
98
Ласкин
88
Окишор
52
Смелов
28
Хубулов
30
Симонов
11
Мирошниченко
3-3-3-1
13
Жужнев
23
Кондрашов
13
Бартасевич
4
Молодняков
79
Семенов
5
Гатин
42
Хомяков
8
Селюков
72
Комиссаров
29
Бабешко
29
Урванцев
30
Симонов
96
Акимов
96
Акимов
30
Симонов
15
Балахонов
86
Головачев
86
Головачев
15
Балахонов
88
Окишор
75
Майоров
75
Майоров
88
Окишор
28
Хубулов
37
Летечин
37
Летечин
28
Хубулов
52
Смелов
71
Змеев
71
Змеев
52
Смелов
72
Комиссаров
69
Якименко
69
Якименко
72
Комиссаров
79
Семенов
89
Французов
89
Французов
79
Семенов
Остались в запасе
Динамо-2
Чертаново
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
33
Глеб Князев
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
31
Марк Переверзев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
33
Глеб Князев
ПВ
Остались в запасе
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
31
Марк Переверзев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Динамо-2 - Чертаново
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо-2
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2 : 2
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Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
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Иртыш
4 : 0
27.09.2026
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
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