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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Чертаново
Иркутск - Чертаново: обзор матча 25 августа 2024
Иркутск
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
80'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Чертаново
88'
Замена
Д. Кондрашов
️️️️
М. Якименко
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
В. Брагин
80'
78'
Замена
З. Светов
️️️️
А. Французов
78'
Замена
А. Хомяков
️️️️
И. Камышев
Замена
Д. Оганичев
️️️️
Е. Перевозников
74'
Замена
А. Усов
️️️️
Д. Пытлев
74'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
М. Машнев
74'
Желтая карточка
М. Машнев
65'
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
59'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
59'
46'
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
В. Агафонцев
Желтая карточка
С. Алексеев
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Захар Светов
ПВ
3-2-3-2
16
Цыгулев
2
Найденов
5
Полоротов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
33
Яковлев
27
Алексеев
3-2-1-3-1
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
2
Поляков
5
Гатин
15
Агафонцев
11
Камышев
69
Якименко
8
Селюков
29
Бабешко
89
Французов
38
Пытлев
34
Усов
34
Усов
38
Пытлев
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
38
Перевозников
97
Оганичев
97
Оганичев
38
Перевозников
19
Машнев
8
Бондаренко
8
Бондаренко
19
Машнев
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
69
Якименко
23
Кондрашов
23
Кондрашов
69
Якименко
11
Камышев
42
Хомяков
42
Хомяков
11
Камышев
15
Агафонцев
72
Комиссаров
72
Комиссаров
15
Агафонцев
89
Французов
11
Светов
11
Светов
89
Французов
Остались в запасе
Иркутск
Чертаново
91
Дмитрий Михайлов
ВР
20
Даниил Канхарей
ЛВ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
31
Марк Переверзев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
20
Даниил Канхарей
ЛВ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Иркутск - Чертаново
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
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1 : 0
11.10.2026
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