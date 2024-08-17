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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Спартак-2
Чертаново - Спартак-2: обзор матча 17 августа 2024
Чертаново
17.08.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
3 : 2
Завершен
Спартак-2
50'
А. Французов
70'
А. Французов
78'
А. Французов
12'
А. Быковский (П)
28'
В. Дунай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Спартак-2
90'
+4
Желтая карточка
Р. Войцеховский
87'
Пенальти не реализован!
В. Дунай
82'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
82'
Замена
Д. Иванников
️️️️
Ю. Петин
ГОЛ! 3:2!
А. Французов
Пас отдал
М. Урванцев
78'
Замена
З. Светов
️️️️
А. Бабешко
78'
Замена
М. Юсупов
️️️️
И. Камышев
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Французов
Пас отдал
М. Урванцев
70'
63'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
А. Шоларь
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
М. Якименко
56'
54'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
54'
Замена
Р. Войцеховский
️️️️
И. Старков
ГОЛ! 1:2!
А. Французов
Пас отдал
А. Бабешко
50'
Замена
А. Французов
️️️️
А. Французов
46'
35'
Желтая карточка
В. Дунай
Желтая карточка
М. Урванцев
35'
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Дунай
Пас отдал
Ю. Коледин
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Быковский
Пас отдал
А. Шоларь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Чертаново
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
97
Георгий Борисов
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
43
Руслан Войцеховский
ОП
18
Иван Иванов
ОП
87
Артем Пономарчук
АП
47
Никита Посмашный
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Жужнев
2
Поляков
4
Молодняков
23
Кондрашов
15
Агафонцев
42
Хомяков
11
Камышев
29
Бабешко
8
Селюков
69
Якименко
29
Урванцев
3-1-2-2-2
58
Фадеев
3
Коледин
61
Рожков
66
Петин
91
Столяров
37
Старков
7
Джебов
18
Шоларь
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
11
Камышев
24
Юсупов
24
Юсупов
11
Камышев
69
Якименко
72
Комиссаров
72
Комиссаров
69
Якименко
Французов
89
Французов
89
Французов
Французов
29
Бабешко
11
Светов
11
Светов
29
Бабешко
66
Петин
23
Иванников
23
Иванников
66
Петин
37
Старков
43
Войцеховский
43
Войцеховский
37
Старков
18
Шоларь
87
Пономарчук
87
Пономарчук
18
Шоларь
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
Остались в запасе
Чертаново
Спартак-2
66
Константин Нечкин
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
31
Марк Переверзев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
97
Георгий Борисов
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
79
Виталий Семенов
ОП
Главный тренер
Сергей Чикишев
86
Илья Тихомиров
ВР
91
Александр Помалюк
ЦФ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
66
Константин Нечкин
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
31
Марк Переверзев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
97
Георгий Борисов
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
79
Виталий Семенов
ОП
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
91
Александр Помалюк
ЦФ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Чертаново - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
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