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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Енисей-М
Чертаново - Енисей-М: обзор матча 25 июня 2024
Чертаново
25.06.2024, вторник, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
4 : 1
Завершен
Енисей-М
17'
М. Якименко
30'
М. Белковский
59'
М. Урванцев
74'
А. Французов
10'
А. Медведков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Енисей-М
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Бабешко
87'
85'
Желтая карточка
А. Надольский
81'
Замена
Е. Егоров
️️️️
А. Медведков
Замена
И. Поляков
️️️️
В. Бартасевич
78'
75'
Замена
. Иван Обороча
️️️️
Д. Федоренко
ГОЛ! 4:1!
А. Французов
74'
Замена
А. Французов
️️️️
М. Якименко
69'
Замена
А. Хомяков
️️️️
А. Селюков
69'
64'
Замена
В. Кравцов
️️️️
А. Клименко
ГОЛ! 3:1!
М. Урванцев
Пас отдал
В. Бартасевич
59'
46'
Замена
М. Степин
️️️️
А. Покровский
46'
Замена
Е. Гололобов
️️️️
А. Губанов
Замена
М. Урванцев
️️️️
М. Белковский
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Белковский
Пас отдал
А. Селюков
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Якименко
Пас отдал
А. Селюков
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Медведков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
60
Артем Медведков
ЦП
94
Артем Надольский
АП
32
Артем Клименко
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Енисей-М
98
Константин Котов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
61
Максим Степин
ЦФ
3-2-3-2
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
34
Дудкин
79
Семенов
5
Гатин
29
Бабешко
23
Нафиков
69
Якименко
11
Белковский
8
Селюков
3-3-1-2-1
71
Тарасов
83
Амбросенок
28
Рейз
58
Покровский
59
Островский
14
Федоренко
85
Мальфанов
60
Медведков
94
Надольский
92
Губанов
32
Клименко
11
Белковский
29
Урванцев
29
Урванцев
11
Белковский
69
Якименко
89
Французов
89
Французов
69
Якименко
29
Бабешко
15
Агафонцев
15
Агафонцев
29
Бабешко
13
Бартасевич
2
Поляков
2
Поляков
13
Бартасевич
8
Селюков
42
Хомяков
42
Хомяков
8
Селюков
32
Клименко
62
Кравцов
62
Кравцов
32
Клименко
14
Федоренко
95
Обороча
95
Обороча
14
Федоренко
60
Медведков
51
Егоров
51
Егоров
60
Медведков
92
Губанов
54
Гололобов
54
Гололобов
92
Губанов
58
Покровский
61
Степин
61
Степин
58
Покровский
Остались в запасе
Чертаново
Енисей-М
11
Захар Светов
ПВ
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
98
Константин Котов
ВР
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
11
Захар Светов
ПВ
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Чертаново - Енисей-М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
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2 : 6
20.09.2026
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