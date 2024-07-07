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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Балтика-2
Чертаново - Балтика-2: обзор матча 07 июля 2024
Чертаново
07.07.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
5 : 2
Завершен
Балтика-2
10'
В. Семенов
41'
М. Якименко
52'
А. Бабешко
78'
М. Якименко
90'
В. Нафиков
48'
Ю. Петровский
83'
И. Савицкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Балтика-2
Замена
З. Светов
️️️️
М. Якименко
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
В. Нафиков
Пас отдал
М. Якименко
90'
86'
Желтая карточка
И. Дмитриев
84'
Замена
Д. Никитин
️️️️
М. Мокин
84'
Замена
Г. Костелей
️️️️
В. Малышев
83'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
И. Савицкий
Желтая карточка
К. Дудкин
82'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
А. Селюков
80'
ГОЛ! 4:1!
М. Якименко
Пас отдал
В. Бартасевич
78'
73'
Вторая желтая
Ю. Петровский
Замена
А. Французов
️️️️
А. Бабешко
65'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
65'
63'
Замена
И. Салихов
️️️️
И. Мокаев
63'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
П. Горбачев
ГОЛ! 3:1!
А. Бабешко
Пас отдал
В. Бартасевич
52'
48'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Петровский
Желтая карточка
В. Бартасевич
47'
46'
Замена
К. Степанов
️️️️
В. Вшивков
Замена
А. Хомяков
️️️️
В. Семенов
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Якименко
Пас отдал
В. Нафиков
41'
Желтая карточка
Д. Молодняков
34'
Желтая карточка
А. Бабешко
27'
24'
Желтая карточка
Ю. Петровский
ГОЛ! 1:0!
В. Семенов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
8
Артем Селюков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Балтика-2
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
63
Анатолий Фокин
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
Чертаново
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
11
Максим Белковский
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
90
Николай Камаев
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
73
Игнат Дмитриев
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
3-2-3-2
13
Жужнев
4
Молодняков
13
Бартасевич
34
Дудкин
79
Семенов
5
Гатин
69
Якименко
8
Селюков
29
Бабешко
29
Урванцев
23
Нафиков
3-3-1-2
89
Горбачев
23
Петровский
63
Фокин
47
Савицкий
87
Исик
64
Гасанбеков
90
Мокаев
7
Мокин
91
Вшивков
8
Селюков
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
8
Селюков
29
Бабешко
89
Французов
89
Французов
29
Бабешко
69
Якименко
11
Светов
11
Светов
69
Якименко
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
79
Семенов
42
Хомяков
42
Хомяков
79
Семенов
94
Малышев
1
Костелей
1
Костелей
94
Малышев
7
Мокин
7
Никитин
7
Никитин
7
Мокин
90
Мокаев
92
Салихов
92
Салихов
90
Мокаев
89
Горбачев
73
Дмитриев
73
Дмитриев
89
Горбачев
91
Вшивков
39
Степанов
39
Степанов
91
Вшивков
Остались в запасе
Чертаново
Балтика-2
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
2
Иван Поляков
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
23
Александр Зюрин
ЛЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
90
Николай Камаев
ОП
66
Никита Терещук
ЦФ
Остались в запасе
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
2
Иван Поляков
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
Остались в запасе
23
Александр Зюрин
ЛЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
90
Николай Камаев
ОП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Чертаново - Балтика-2
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
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1 : 0
26.09.2026
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