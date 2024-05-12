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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Иркутск
Чертаново - Иркутск: обзор матча 12 мая 2024
Чертаново
12.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Иркутск
20'
В. Нафиков
52'
М. Урванцев
78'
В. Брагин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Иркутск
90'
+5
Желтая карточка
Д. Икованюк
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
В. Нафиков
90'
+3
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
В. Семенов
90'
+3
87'
Замена
Э. Богданов
️️️️
Е. Перевозников
78'
ГОЛ! 2:1!
В. Брагин
75'
Замена
Е. Перевозников
️️️️
Э. Богданов
Замена
З. Светов
️️️️
А. Бабешко
75'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Французов
70'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Урванцев
Пас отдал
В. Нафиков
52'
46'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
45'
Желтая карточка
Г. Труфанов
ГОЛ! 1:0!
В. Нафиков
Пас отдал
Р. Ямлиханов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
24
Владимир Толмачев
ОП
22
Андрей Путилов
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
17
Ренат Цзинь
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-3-2
13
Жужнев
13
Бартасевич
14
Ямлиханов
34
Дудкин
79
Семенов
5
Гатин
29
Бабешко
23
Нафиков
8
Селюков
29
Урванцев
89
Французов
3-3-3-1
91
Михайлов
2
Найденов
22
Труфанов
34
Усов
19
Машнев
26
Икованюк
24
Толмачев
80
Богданов
22
Путилов
99
Убониев
33
Яковлев
29
Бабешко
11
Светов
11
Светов
29
Бабешко
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
23
Нафиков
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
23
Нафиков
89
Французов
15
Агафонцев
15
Агафонцев
89
Французов
79
Семенов
6
Сулейманов
6
Сулейманов
79
Семенов
Богданов
38
Перевозников
38
Перевозников
Богданов
Перевозников
7
Богданов
7
Богданов
Перевозников
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
Остались в запасе
Чертаново
Иркутск
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
16
Артем Цыгулев
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
17
Ренат Цзинь
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
17
Ренат Цзинь
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Чертаново - Иркутск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
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Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
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2 : 0
28.06.2026
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