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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Чертаново
Родина-М - Чертаново: обзор матча 28 июля 2024
Родина-М
28.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
3 : 3
Завершен
Чертаново
60'
А. Хорин (П)
63'
А. Бирюков
79'
А. Ягодкин
9'
А. Французов
36'
М. Урванцев
88'
М. Урванцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Чертаново
90'
+3
Вторая желтая
Д. Молодняков
90'
+2
Желтая карточка
Д. Молодняков
Замена
М. Киселев
️️️️
Р. Копылов
90'
89'
Замена
Д. Кондрашов
️️️️
И. Поляков
89'
Замена
Г. Кетов
️️️️
А. Бабешко
88'
ГОЛ! 3:3!
М. Урванцев
Пас отдал
Т. Комиссаров
79'
Желтая карточка
Н. Жужнев
ГОЛ! 3:2!
А. Ягодкин
Пас отдал
А. Бирюков
79'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
А. Хорин
78'
Замена
М. Омаров
️️️️
Д. Борисов
78'
74'
Замена
З. Светов
️️️️
М. Якименко
Желтая карточка
А. Бирюков
66'
ГОЛ! 2:2!
А. Бирюков
Пас отдал
А. Кокарев
63'
63'
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
А. Французов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хорин
Пас отдал
Р. Копылов
60'
Замена
А. Бирюков
️️️️
Р. Берзегов
60'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Кожин
60'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Урванцев
Пас отдал
Б. Гатин
25'
Желтая карточка
А. Французов
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Французов
Пас отдал
В. Нафиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
71
Матвей Кожин
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
57
Роман Копылов
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
32
Константин Матвеев
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
16
Данил Росляков
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
10
Магомед Омаров
АП
29
Микаил Ужахов
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Чертаново
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
11
Георгий Кетов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Захар Светов
ПВ
3-1-1-3-2
35
Тарасов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
80
Хорин
62
Берзегов
71
Кожин
57
Копылов
32
Матвеев
11
Белковский
18
Борисов
2-2-3-3
13
Жужнев
4
Молодняков
2
Поляков
5
Гатин
15
Агафонцев
69
Якименко
23
Нафиков
29
Бабешко
29
Урванцев
89
Французов
8
Селюков
80
Хорин
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
80
Хорин
62
Берзегов
25
Бирюков
25
Бирюков
62
Берзегов
57
Копылов
89
Киселев
89
Киселев
57
Копылов
71
Кожин
66
Кокарев
66
Кокарев
71
Кожин
18
Борисов
10
Омаров
10
Омаров
18
Борисов
2
Поляков
23
Кондрашов
23
Кондрашов
2
Поляков
29
Бабешко
11
Кетов
11
Кетов
29
Бабешко
89
Французов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
89
Французов
69
Якименко
11
Светов
11
Светов
69
Якименко
Остались в запасе
Родина-М
Чертаново
98
Никита Быков
ВР
29
Микаил Ужахов
ПВ
92
Александр Гончаров
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
16
Данил Росляков
ВР
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
4
Максим Светников
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
29
Микаил Ужахов
ПВ
92
Александр Гончаров
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
16
Данил Росляков
ВР
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
Остались в запасе
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
4
Максим Светников
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Родина-М - Чертаново
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
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