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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Динамо-2
Чертаново - Динамо-2: обзор матча 26 мая 2024
Чертаново
26.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-2
28'
И. Лепский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Динамо-2
Пенальти не реализован!
В. Нафиков
89'
87'
Желтая карточка
Е. Назаренко
86'
Замена
Е. Акимов
️️️️
У. Бабаев
86'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Окишор
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Бабешко
78'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
78'
76'
Замена
С. Ласкин
️️️️
А. Чупаев
76'
Замена
Д. Симонов
️️️️
Д. Ерофеев
Замена
М. Якименко
️️️️
А. Французов
64'
62'
Замена
Е. Смелов
️️️️
Р. Шагиахметов
45'
+2
Желтая карточка
У. Бабаев
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Лепский
Пас отдал
Е. Назаренко
Желтая карточка
Б. Гатин
18'
18'
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
17'
Пенальти не реализован!
А. Чупаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Денис Симонов
АП
52
Егор Смелов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
3-3-2-2
13
Жужнев
13
Бартасевич
14
Ямлиханов
34
Дудкин
79
Семенов
5
Гатин
6
Сулейманов
29
Бабешко
23
Нафиков
29
Урванцев
89
Французов
4-1-1-3-1
1
Расулов
18
Лепский
37
Исаев
56
Зайдензаль
15
Балахонов
10
Шагиахметов
46
Ерофеев
11
Назаренко
88
Окишор
7
Бабаев
38
Чупаев
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
89
Французов
69
Якименко
69
Якименко
89
Французов
29
Бабешко
15
Агафонцев
15
Агафонцев
29
Бабешко
88
Окишор
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
88
Окишор
46
Ерофеев
30
Симонов
30
Симонов
46
Ерофеев
10
Шагиахметов
52
Смелов
52
Смелов
10
Шагиахметов
38
Чупаев
98
Ласкин
98
Ласкин
38
Чупаев
7
Бабаев
96
Акимов
96
Акимов
7
Бабаев
Остались в запасе
Чертаново
Динамо-2
11
Захар Светов
ПВ
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Георгий Кетов
ЦП
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
86
Ричард Головачев
ЦЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
11
Захар Светов
ПВ
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Георгий Кетов
ЦП
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
86
Ричард Головачев
ЦЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Чертаново - Динамо-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
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4 : 0
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